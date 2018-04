Presídios do Estado recebem 621 novos agentes

Membros começam a atuar nesta sexta-feira (27) nas unidades de segurança

Os presídios do Estado de São Paulo começam a receber nesta sexta-feira (27) 621 novos agentes de segurança pública (ASPs).



Nesta quinta-feira (26), foi feita a formatura de 18 turmas, que concluíram a formação técnico-profissional com duração de cerca de cinco meses.



De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o curso foi constituído por disciplinas que abrangeram diversas áreas como defesa pessoal, legislação, prática do serviço penitenciário, socorrismo e reintegração social.



Os novos ASPs receberão, inicialmente, remuneração de R$ 2.790,24 mais R$ 691,64 de insalubridade, e ficarão responsáveis por desempenhar atividades de vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em unidades do sistema prisional.