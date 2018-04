Presidente do Metrô se torna réu por compra de trens a R$ 615 milhões

Mais cinco ex-presidentes, incluindo secretário de Transportes Metropolitanos do estado, são acusados de improbidade administrativa

O atual presidente do Metrô, Paulo Menezes de Figueiredo, e mais cinco ex-presidentes da instituição se tornaram réus por improbidade administrativa devido a uma compra de 26 trens no valor de R$ 615 mihões. Os veículos foram destinados para a Linha 5-Lilás, mesmo antes dela ter sido finalizada.



Entre os réus está o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Clodoaldo Pelissioni. O Metrô também terá que responder na Justiça.



"Segundo informações técnicas constantes dos autos, o teste definitivo do trem só poderia ser realizado na própria linha e, mesmo estando os trens parados sem uso em diversos locais, há mais ou menos quatro anos, além de outros desgastes do produto adquirido, e também o serviço de assistência técnica que pode ter sido afetado, exigindo nova contratação" afirma o juiz Adriano Marcos Laroca na decisão.



Em 2010, o governo do Estado, sob a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB) paralisou as obras da linha 5-Lilás devido a suspeitas de irregularidades no processo de licitação. Os responsáveis pelas obras foram condenados.



Em nota, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos afima que a denúncia do Ministério Público não foi recebida em definitivo, estando pendente de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo;



"Não se justificam as inclusões de Clodoaldo Pelissioni e Paulo Menezes pelo simples fatos de terem exercido o cargo de presidente do Metrô mais de 4 (quatro) anos após a assinatura do contrato de aquisição dos trens. Além disso, contrato de compra dos trens da Linha 5 – Lilás não foi assinado por Paulo Menezes Figueiredo ou Clodoaldo Pelissioni, não havendo qualquer participação deles em relação a estes atos administrativos".