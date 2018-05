Prefeitura sanciona lei que proíbe soltar fogos de artifício barulhentos

Quem for flagrado manuseando, queimando ou soltando artifícios será multado em R$ 2 mil

O prefeito Bruno Covas (PSDB) sancionou nesta quarta-feira (23) o projeto de lei que proíbe manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício que produzem ruído. Segundo a gestão municipal, a proposta tem o objetivo de evitar o mal-estar que esse tipo de barulho provoca em idosos, crianças e animais domésticos. Os fogos sem estampidos, que produzem apenas efeitos visuais, continuam permitidos.



Quem for flagrado manuseando, queimando ou soltando fogos de artifício que produzem ruídos será multado em R$ 2 mil. Caso ocorra reincidência, o valor será cobrado em dobro. A lei será regulamentada pelo poder executivo em 90 dias.



Donos de lojas de fogos de artifícios ouvidos pelo Destak afirmam que medida é inconstitucional e que irão tomar medidas jurídicas contra a lei.



"Muito mais do que multar, queremos conscientizar a população sobre o impacto que os fogos de artifício tradicionais provocam em idosos, crianças e animais", afirmou o secretário municipal das Prefeituras Regionais, Marcos Penido.



O texto do projeto é de autoria dos vereadores Mário Covas Neto, Abou Anni e Reginaldo Trípoli. A forma como a fiscalização será realizada ainda será definida pela prefeitura.