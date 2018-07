Prefeitura quer cadastro único de usuários de drogas

Bruno Covas encaminhou projeto para análise de vereadores

O prefeito Bruno Covas (PSDB) enviou a Câmara Municipal um projeto com o objetivo de criar um cadastro único de todos os usuários de droga.



A ideia é unir todos os cadastros já existentes. "É para a gente ter um cadastro que tenha mais efetividade das políticas públicas municipais", disse o tucano.



A autoria do projeto é dos técnicos de saúde e segurança da administração municipal.



O texto encaminhado aos vereadores paulistanos é dividido em três eixo principais.



O primeiro aborda as diretrizes de ações municipais, com ênfase no "respeito aos direitos humanos". O segundo cita os objetivos da política pública de promover a qualificação técnica e inserção profissional dos dependentes químicos. Já o último explicita as ações e a abordagem e o cadastramento dos usuários.



"A Prefeitura, ao invés de fazer um decreto da Política Municipal de Combate ao Álcool e Drogas, preferiu enviar um projeto de lei à Câmara Municipal. A gente espera o aperfeiçoamento por parte do Poder Legislativo", disse o prefeito Bruno Covas.