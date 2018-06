Prefeitura proíbe mototáxi em São Paulo

O prefeito Bruno Covas (PSDB) sancionou uma lei nesta quarta-feira (6) que proíbe os mototáxis de circularem na cidade de São Paulo. O projeto ainda proíbe o transporte de material inflamável em motocicletas.

O descumprimento da nova regra implicará multa no valor de R$1.000, sendo que em caso de reincidência, a motocicleta será apreendida pelo órgão competente.

O projeto que proíbe a utilização de mototáxi é de autoria dos vereadores Adilson Amadeu (PTB) e Antônio Donato (PT). Segundo os políticos, o veto é necessário para "garantir a segurança dos munícipes". A regulamentação da lei deve ocorrer nos próximos dois meses.

Em 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei regulamentando as profissões de motoboy e mototaxista no país. Porém, ficou ao encargo das cidades definir regras para o serviço.

De acordo com dados da prefeitura, em 2015 ocorreram 370 acidentes fatais com motociclistas, o que representa 37% do total de acidentes fatais (992) no ano, outras 117 vítimas tiveram ferimentos causados por acidente de trânsito. Em 2014, foram 440 vítimas mortas e outras 149 feridas. Em 2013, 403 vítimas fatais e outras 128 feridas. Em 2012, foram 438 vítimas fatais e outras 166 feridas.

Já o número de motociclistas mortos nas vias do Estado de São Paulo cresceu 9,4% em 2017, na comparação com o ano anterior. De acordo com dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), divulgados nesta sexta-feira (19), foram 1,9 mil casos no ano passado, contra 1.737 em 2016. Os motociclistas representam 33,6% de todas as vítimas de acidentes no trânsito do estado.