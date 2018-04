Prefeitura não cumpre nem 1% da meta de merenda orgânica

Em vigor desde 2016, a lei que obriga a inclusão de alimentos orgânicos na merenda dos estudantes das escolas municipais teve pouco avanço nos últimos dois anos. Segundo dados da CODAE (Coordenadoria de Alimentação Escolar), a meta de inserção de alimentos livres de agrotóxicos no cardápio nunca foi cumprida.

Em 2016, foi estipulado o gasto R$ 8 milhões com orgânicos mas, desse total, só foram utilizados 30%, ou R$ 2,4 milhões. No ano passado, a prefeitura atingiu apenas 0,7% da meta, que também foi de R$ 8 milhões. O orçamento de 2018 prevê gasto de R$ 10 milhões com alimentos livres de agrotóxicos em 2018 – a meta é utilizar pelo menos 5% desse valor.

Atualmente, 1490 instituições de ensino municipais recebem alimentos livres de agrotóxicos para incluir na merenda, de um total de 2600 escolas abastecidas pela gestão municipal. A legislação prevê que a merenda escolar de todas elas deverá ser 100% orgânica até 2026.

"A compra o alimento orgânico passa por especificidades e o preço é o maior dificultador pois o princípio que devemos priorizar em relação aos recursos públicos, por lei, é o da economicidade. Estamos reunindo cooperativas e esperamos conseguir chegar a mais escolas até o final do ano", afirma Patrícia Panaro, coordenadora do CODAE.

Na última semana, foi realizada a primeira compra de verduras orgânicas cultivadas dentro da capital pelo CODAE. Os alimentos vieram de uma cooperativa localizada em Parelheiros, na zona sul, que se organizou para cumprir uma demanda pontual. A ideia agora é passar a vender diariamente para o município.

"Essa primeira compra foi piloto e ainda demanda estudos de ambas as partes porque são verduras sensíveis e perecíveis. Além disso, precisamos levar em conta a questão da logística de distribuição. A cooperativa pediu para nós realizarmos os pedidos com 60 dias de antecedência. Até agora, no dia que eu pedia alface, por exemplo, precisava para o mesmo dia e para todas as escolas" diz Patrícia.

Farinata

No final do ano passado, a gestão de João Doria (PSDB) causou polêmica ao anunciar que distribuiria nas escolas, junto a merenda escolar, um alimento granulado composto por produtos próximos ao vencimento conhecido como "farinata".





O biscoito foi motivo de protesto de entidades do setor alimentício por se assemelhar a uma ração. A prefeitura acabou recuando da proposta e, no lugar do composto, fechou contrato com cooperativas de pequenos agricultores do Vale do Ribeira para a distribuição de banana orgânica. Mesmo com a ação, não foi possível cumprir a meta de alimentos livres de venenos nas escolas.