Prefeitura lança 'Uber' dos taxistas

Quatro anos após a chegada do Uber à capital paulista, a prefeitura lança hoje o SP Táxi, aplicativo que promete facilitar o contato entre motoristas de táxi e passageiros. O sistema operacional foi inspirado em um modelo desenvolvido no Rio de Janeiro e, a princípio, não cobrará taxas dos taxistas aderidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o SP Táxi funciona como os aplicativos de carona: permite visualizar os veículos mais próximos, possibilita estimar o valor a ser pago antes da corrida e autoriza avaliar o taxista no final da viagem. No entanto, o pagamento não pode ser realizado via app, ou seja, o passageiro deverá pagar diretamente ao motorista, que aceita cartões de débito e crédito ou dinheiro.

No SP Táxi, o motorista decide o desconto que irá oferecer ao passageiro, podendo variar de 10% a 40% sobre o preço do taxímetro, conforme disponibilidade e demanda no local e horário da corrida. O passageiro, no momento da chamada, poderá escolher a faixa de desconto de sua preferência.

Os veículos cadastrados no SPTaxi serão agrupados conforme o desconto escolhido pelo taxista. Exemplo: se passageiro quiser um desconto de 20%, ele selecionará essa opção no aplicativo, e os motoristas que tiverem ativado esse desconto visualizarão o pedido deste cliente.

Como usar

O SPTáxi está disponível apenas para usuários e taxistas com smartphones com sistema Android 5.0. A versão para sistema IOS ainda não está disponível.



O site estará disponível para cadastro prévio de taxistas e eliminação de dúvidas de motoristas e clientes.