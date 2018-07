Prefeitura irá multar em R$ 250 quem lavar calçada com água tratada

Em caso de reincidência, a multa terá valor dobrado.







A Prefeitura de São Paulo irá multar em R$ 250 quem for pego lavando a calçada com água tratada. A lei que regulamenta a punição foi publicada no último sábado (28) e já está valendo em toda a capital paulista.Segundo o projeto sancionado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), a limpeza de calçada deverá ser feita por varrição, aspiração ou outros recursos.A utilização de água só é permitida se realizada com água de reúso, de poço ou de aproveitamento da chuva, desde que comprovada a origem.