Prefeitura instala contêiner de lixo nas ruas do centro

Até o final de maio, as ruas do centro terão 110 contêineres para depósito de sacos de lixo pelos garis que trabalham na varrição das vias. A ação faz parte de um projeto testado em abril em uma parceria entre a Prefeitura Regional da Sé, a Amlurb (Autoridade Municipal de Limpeza Urbana) e a Inova, empresa responsável pelo serviço de varrição do noroeste da capital.

Cada contêiner tem capacidade de armazenar 1.000 litros. Os equipamentos são de uso exclusivo da varrição e devem proteger o lixo até a passagem do caminhão da coleta, evitando exposição ao ar livre, o que dá brecha para que sejam arrastado pelas chuvas ou para que sejam alvo de ataque de cachorros de rua.

Segundo a Inova, após o período de teste, alguns contêineres foram realocados a pedido dos munícipes e varredores. Antes de dar início ao projeto, equipes de conscientização ambiental orientaram a população residente e os comerciantes do entorno sobre a função dos objetos e da operação de limpeza no projeto de Coleta Mecanizada.