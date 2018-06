Prefeitura demite responsável por compra de margarina perto do vencimento

Parte da aquisição é financiada pelo Programa de Alimentação, do governo federal. Mas o valor gasto com as margarinas não foi divulgado.



A coordenadora de alimentação escolar de São Paulo não foi localizada para comentar a decisão.

A Prefeitura de São Paulo demitiu a funcionária responsável pela compra de 23 toneladas de margarina perto da data de vencimento. A coordenadora de alimentação escolar do município, Patricia de Oliveira Panaro, teria errado no cálculo da aquisição do produto que seria usado na merenda de escolas públicas da capital.A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (13). A margarina foi doada para o banco de alimentos da cidade e será distribuída para entidades de assistência social que atendem famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade.O erro na compra do produto foi divulgado pela rádio CBN nesta semana e confirmado pela prefeitura, que informou que irá apurar a falha no controle do estoque.