Prefeitura demite funcionário que mandou pintar Convento São Francisco

Convento São francisco Foto: Reprodução/Google

A Prefeitura de São Paulo informou nesta quinta-feira (3) que demitiu o funcionário que mandou pintar a fachada do Convento do Largo São Francisco, no centro da capital. O prédio que tombado como patrimônio histórico amanheceu pintado de bege no dia 25 de março, mas a gestão negava ter dado a ordem de serviço.A pessoa, que não teve a identidade divulgada, era assessor técnico da Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais e admitiu que pediu indevidamente a pintura do local. Entretanto, a administração disse que ele não tinha ordens superiores. Até então, a Prefeitura não sabia quem tinha autorizado o trabalho."A empresa responsável pela execução da pintura será multada por agir sem ter recebido ordem de serviço. O Departamento de Patrimônio Histórico irá orientar a restauração. A tinta é à base de cal e água e, portanto, é fácil de ser retirada", informou a administração em nota.Dois homens pintaram de bege a fachada do Convento São Francisco, no centro, na madrugada do dia 25 de março. A ação é irregular pois o local é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico e precisa de autorização prévia antes de receber modificações.Câmeras de edifícios vizinhos flagraram homens com roupas cor de laranja e faixas reflexivas utilizando mangueiras para pintar as paredes. O convento afirmou que não autorizou a pintura.Na ocasião, a Prefeitura disse que não emitiu nenhuma ordem de serviço para trabalhos na fachada do imóvel.O prédio, construído em estilo barroco, está localizado ao lado da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) e apresenta sinais de degradação.