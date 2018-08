Prefeitura de São Paulo suspende zeladoria de parques temporariamente

Medida foi realizada por 'obrigação democrática' e não deve interferir no funcionamento dos locais

Os contratos com as empresas que realizam a conservação, a segurança e a zeladoria dos parques municipais foi suspenso nesta terça-feira (31) pela Prefeitura.



A ação foi descrita pela administração como uma "obrigação burocrática" e não deve interferir no funcionamento dos locais.



Ainda de acordo com a Prefeitura, a suspensão dos 22 documentos ocorreu "para que houvesse um ajuste orçamentário".



O caso já aconteceu em 2016. Na época, as guaritas de alguns parques, como o Parque do Povo, na zona oeste, ficaram sem nenhum segurança.