Prefeitura de São Paulo reforça limites a PEC dos supersalários

Prefeito Bruno Covas reeditou decreto para evitar que projeto da Alesp afete os cofres públicos municipais

O Prefeito Bruno Covas (PSDB) editou nesta quinta-feira (7) o decreto reafirmando o limite dos salários dos servidores municipais. O teto pago pela Prefeitura de São Paulo é o valor do salário do chefe do executivo municipal, de R$ 24.165,87.



A decisão ocorre após os deputados estaduais aprovarem, na última terça-feira (5), a chamada "PEC dos Supersalários", definindo que o limite máximo de remuneração aos cargos públicos deixa de ser o salário de governador, atualmente de R$ 22.388,14, e passa a ser o de procurador do Estado, que é de R$ 30.471,11.



A medida pode afetar todos os 645 municípios do Estado. Segundo a prefeitura, a medida impactaria os cofres públicos municipais em R$ 35 milhões por ano.