Prefeitura cancela suspensão de contrato com parques

Os imbróglios teriam sido causados por conta da negação da Secretaria da Fazenda em liberar verba para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.



O fim dos contratos não afetou o funcionamento dos locais. O sindicato que agrupa as empresas prestadoras do serviço se disse "surpreso" com a medida.



O mesmo caso já aconteceu em 2016. Na época, as guaritas de alguns parques, como o Parque do Povo, na zona oeste, ficaram sem nenhum segurança.



No início de junho, a Prefeitura anunciou mudanças no edital de concessão do Ibirapuera. A medida ocorreu porque o governador Márcio França (PSB) pediu que uma área do local pertencente ao Estado não entrasse no certame.

Um dia após cancelar os contratos de zeladoria dos parques da cidade, a Prefeitura de São Paulo revogou a decisão.Na última terça-feira (31), quando decretou a suspensão, a administração disse que a medida era uma "obrigação burocrática" e não deveria interferir no funcionamento dos locais.Ainda de acordo com a Prefeitura, a suspensão dos 24 documentos ocorreu "para que houvesse um ajuste orçamentário".Juntos, todos os contratos com empresas para a realização de zeladoria e segurança dos parques somam R$ 94 milhões.