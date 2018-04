Bruno Covas (PSDB) assume a Prefeitura de São Paulo com 38 anos e é o prefeito mais jovem dos últimos 49 anos. Antes dele, Paulo Maluf assumiu a gestão da cidade com a mesma idade, em 1969 - período da ditadura militar - nomeado pelo então presidente da República o general Costa e Silva.Conhecido por ser neto do ex-governador de São Paulo e um dos fundadores do PSDB Mário Covas (1930-2001), foi candidato a deputado estadual, em 2006. Quatro anos depois foi reeleito, mas deixou a vaga no ano seguinte para assumir a Secretaria Estadual do Meio Ambiente a convite de Geraldo Alckmin.Foi eleito deputado federal em 2014, dois anos antes de decidir concorrer a vaga de vice-prefeito de São Paulo na chapa de João Doria (PSDB).