Prefeito de SP limita teto salarial ao do chefe do executivo municipal

Medida evita um impacto financeiro de R$ 35 milhões nas contas públicas que ocorreria com aprovação de PEC

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), publicou nesta sexta-feira (8), no Diário Oficial do Município que o limite do teto salarial pago pela Prefeitura de São Paulo deve ser baseado em seu próprio, que é no valor de R$ 24.165,87.



A medida é uma precaução para evitar o rombo de R$ 35 milhões por ano causado pela "PEC dos Supersalários", aprovada na ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) na última terça-feira (5), que aumenta o teto salarial dos servidores públicos de R$ 21.631,05 para R$ 30.471,11 até o ano de 2022.



A proposta, que pode afetar todos os 645 municípios do estado, ainda precisa ser promulgada e publicada no Diário Oficial Estadual.