Prédio sofre reintegração de posse após saída de 28 famílias

Prefeitura afirma que local será reformado para abrigar pessoas em situação de rua

Cerca de 28 famílias foram retiradas de um edifício na rua São Francisco, centro de São Paulo, no final de semana para a realização de uma reintegração de posse na manhã desta segunda-feira (4). Segundo a prefeitura, a ação aconteceu sem conflitos, por meio de diálogo com o grupo de mediação.



Segundo a administração municipal, o local será revitalizado e depois, destinado a pessoas em situação de rua em "estágio mais avançado de autonomia". As obras devem começar no segundo semestre.



"Após passarem por um processo de retrofit (termo utilizado para designar o processo de modernização de algum equipamento considerado fora da norma), esses prédios receberão famílias em situação de rua selecionadas por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O projeto piloto busca a construção de uma forma de atuação complementar e articulada entre as Políticas de Habitação, de Desenvolvimento e Assistência Social e de Direitos Humanos, com os objetivos de promover o acesso à moradia adequada como instrumento de apoio à saída qualificada da situação de rua, priorizando famílias grupos ou pessoas sós que, após passar pelo processo de atendimento intensivo da política assistencial, têm na falta de acesso à moradia um dos motivos centrais pelos quais se mantém em situação de rua", diz a nota da prefeitura.



O projeto prevê, entre outras medidas, o aporte de R$ 50 milhões para obras de reforma e requalificação de nove edifícios e um terreno que totalizam 441 unidades habitacionais no centro expandido de São Paulo, com recursos do Ministério das Cidades, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).