Prédio em frente a edifício que desmoronou corre risco de desabar

Local já havia sido evacuado; nesta quinta-feira (3), Bombeiros retiraram máquinas próximas a construção

A Defesa Civil condenou nesta quinta-feira (3) o prédio localizado em frente ao edifício que desabou após pegar fogo na madrugada da última terça-feira (1) no Largo do Paissandú, centro de São Paulo.



O local já havia sido esvaziado no início da semana pois foi também atingido pelo fogo e apresentava rachaduras. Um equipamento que detecta vibrações foi instalado na rua para monitoramento do imóvel.



Bombeiros e maquinário foram retirados da rua Antônio de Godói. Os trabalhos nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, no entanto, continuam pois existe a possibilidade de encontrar pessoas com vida.



O número de possíveis vítimas nos escombros subiu de uma para quatro.A atualização aconteceu após um homem procurar os bombeiros e afirmar que a ex-mulher e os dois filhos dela estavam no edifício antes do incêndio que causou o colapso.