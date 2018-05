Preços dos alimentos sobem 7,10% em SP

Chuvas fortes no fim de março prejudicaram as culturas

O índice CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) mostrou uma alta de 7,10% entre março e abril por conta da elevação nos preços dos legumes, verduras e frutas.



Em abril, o setor de frutas subiu 2,66%, as principais altas afetaram os preços da uva rubi (26,6%), morango (25,7%) e abacate fortuna (25,4%). Outras, como o maracujá doce (-18,4%), maracujá azedo (-16,2%) e o mamão havaí (13,9%) registratam queda.



A CEAGESP prevê para o mês de maio uma redução nos preços devido à uma temperatura mais agradável e menor risco de chuvas fortes.



O setor que registrou uma forte alta foi o de verduras, com 46,96% e o único que mostrou queda foi o de pescados, com -2,70%.