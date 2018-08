Preço dos imóveis tem queda pelo 7º mês; confira o valor na sua cidade

Em julho, custo médio do metro quadrado nos 20 municípios avaliados recuou 0,7%, segundo o índice FipeZap

Em meio à recuperação lenta da economia e do mercado de trabalho, o preço médio dos imóveis residenciais caiu pelo sétimo mês seguido em julho, segundo dados do índice FipeZap.



O indicador monitora o comportamento dos preços de venda de imóveis novos e usados em 20 cidades brasileiras.



Na passagem de junho para julho, a variação média ficou em -0,7%. Em 12 meses, os preços acumulam queda de 0,38% e no anoum recuo real (já descontada a inflação) de 3,05%.



As maiores quedas de preço na comparação com junho foram registradas em Niterói (RJ), de 0,54%, Rio de Janeiro (-0,46%), Curitiba (-0,44%) e Florianópolis (-0,43%).



Apenas cinco dos locais mostraram alta de preço: São Paulo (0,26%), Distrito Federal (0,4%), Vitória (0,26%), Goiânia (0,4%) e Contagem/MG (0,38%).



O valor médio do metro quadrado encerrou julho em R$ 7.534. Rio lidera com preço mais alto do país: R$ 9.512 o metro quadrado.



Confira o preço médio dos imóveis nas 20 cidades avaliadas: