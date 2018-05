Postos de São Paulo estão sem receber combustível, diz sindicato

Segundo a Sincopetro, devido à greve dos caminhoneiros as bombas não foram abastecidas nesta quarta-feira (23)

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, informou que, desde o início desta quarta-feira (23), os postos de abastecimento do Estado não receberam nenhum tipo de combustíveldevido à greve dos caminhoneiros, que bloqueam rodovias em ao menos 20 Estados do país contra o diesel caro.



"Os postos de combustíveis têm, em média, estoque para operar por dois ou três dias. Hoje não recebemos combustível", afirmou Gouveia.



Ele disse acreditar em um desfecho rápido da paralisação dos caminhoneiros e que não espera uma corrida aos postos de combustível.



"Torcemos para a paralisação não se prolongar e, por enquanto, não enxergamos uma corrida aos postos", afirmou.



A situação mais crítica, segundo ele, é na região do Vale do Paraíba, onde muitos postos já estão sem diesel e gasolina. "Quem tem grandes frotas, como as empresas de ônibus, está indo aos postos para abastecer, ou para preservar o estoque do seu próprio posto, ou porque já está sem combustível. Imagine uma fila de 40 ônibus para encher o tanque. Assim que acaba o combustível de um posto, eles vão para outro. Isso está acontecendo", contou.

Segundo ele, por conta das manifestações, nenhum caminhão saiu, nesta quarta-feira, das bases de Barueri, Guarulhos e São José dos Campos, que fazem a distribuição de combustível. Conforme Gouveia, a greve é um direito dos transportadores, mas o governo não pode assistir passivamente.



"Há risco de paralisação de serviços essenciais, como transporte público, coleta de lixo, até mesmo a segurança pública, pois as viaturas também precisam de combustível", disse.



Em Santos, no litoral paulista, 450 toneladas de lixo se acumulavam nas ruas da cidade em razão do bloqueio do acesso dos caminhões de coleta à área de Transbordo, no bairro da Alemoa. O acesso é o mesmo do Porto de Santos, bloqueado pelos caminhoneiros. A Polícia Militar e a prefeitura de Santos negociam a liberação do acesso para os caminhões de lixo.



Os caminhoneiros pedem o fim de todos os tributos sobre o diesel, que soma altas de quase 20% desde julho do ano passado, quando a Petrobras começou sua nova polítca de reajustes, que repassa as altas do petróleo e do dólar. O governo, entretanto, já disse que a Cide será zerada e o PIS/Cofins terá um corte temporário até o fim do ano.



Em nota, a Fiesp afirma que a greve já está gerando prejuízos importantes para a indústria. "Espera-se que em um prazo curto seja construído um entendimento para que a situação volte à normalidade", diz.