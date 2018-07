Pollara deixa governo Covas para trabalhar com Doria

Prefeito nomeou Edson Aparecido, presidente da Cohab, para a vaga

O secretário de Saúde de São Paulo, Wilson Pollara, deixou a vaga nesta semana para atuar na campanha ao Governo de São Paulo do ex-prefeito João Doria (PSDB). Para a vaga, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) indicou Edson Aparecido.



A frente da secretaria por um ano e meio, Pollara protagonizou polêmicas como a "reorganização" na saúde, que previa o fechamento de AMAS (Assistência Médica Ambulatorial). A medida foi interrompida pelo Ministério Público Estadual. Ele também liderou o programa Corujão da Saúde que previa acabar com a fila por exames e consultas na capital.



O novo nomeado, Edson Aparecido, ocupa atualmente o cargo de presidente da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) e já foi secretário da Casa Civil de Geraldo Alckmin (PSDB) por duas vezes.



Na semana passada, Jorge Damião já tinha deixado a secretária de Esportes e Lazer da cidade. A cadeira foi ocupada pelo ex-vereador da Câmara de Araraquara, no interior de São Paulo, João Farias (PRB).