Policiais da Rota irão responder por homicídios, fraude e porte ilegal de armas

Agentes serão julgados por matar duas vítimas em Pirituba e forjar cena do crime

Um ano após denúncia do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso e agora 14 policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) serão julgados pela morte de dois homens em 2015, além de responder por porte ilegal de armas e fraude processual.



As vítimas são Hebert Lúcio Rodrigues Pessoa e Weberson dos Santos Oliveira que, segundo os policiais, teriam reagido a uma perseguição, o que levou a morte dos dois em Pirituba, zona norte de São Paulo.

O MP, no entanto, contesta a versão e afirma que as vítimas não se conheciam, sendo levadas de lugares distintos até o local da execução pelos próprios PMs.