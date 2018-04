Polícia prende ladrões de celulares e carteiras no centro

Mulheres são maioria entre os 17 detidos na operação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (19) 17 pessoas acusadas de pertencerem a uma quadrilha que furta celulares, dinheiro e carteiras na região do Brás, no centro de São Paulo.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, entre os detidos, 14 estão envolvidos com os crimes e duas pessoas foram detidas em flagrante por receptação. Além disso, um adolescente foi apreendido por ordem judicial.



Os agentes cumprem 37 mandados de prisão, sendo que 20 deles são para mulheres, e 39 de busca e apreensão. A função delas era acobertar ou até mesmo furtar os objetos próximo às lojas de roupas do Brás e do Largo da Concórdia.



A maior parte das detenções aconteceu no Conjunto Habitacional Cingapura, na região do bairro Carandiru, na zona norte de São Paulo.



A polícia informou que o objetivo da operação é combater os crimes contra o patrimônio e coibir o tráfico de drogas.



As prisões são temporárias, mas todos serão indiciados por associação criminosa. Eles foram levados para o 3º Distrito Policial da capital.