Polícia prende 22 pessoas em ação contra roubo a empresas de valores

"A polícia identificou a maneira como os criminosos realizaram o roubo e solicitaram à Justiça a expedição de mandados de prisão e de busca domiciliar. Ao longo da ação, foram apreendidos mais de oito quilos de crack, cocaína e maconha e seis tubos de lança-perfume", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.



Além dos entorpecentes, foram recolhidos quatro revolveres, uma pistola, uma espingarda e 60 munições calibre 44 e veículos. Um dos automóveis possui um fundo falso usado para o transporte de armas.

A Polícia Civil prendeu 22 pessoas acusadas de envolvimento em roubos a empresas de valores nesta quinta-feira (28). A medida fez parte da operação "Homem de Ferro" e aconteceu simultaneamente nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí e Minas Gerais.De acordo com a Delegacia Seccional de Araçatuba, no interior de São Paulo, responsável pelas prisões, foram nove meses de investigação, que iniciaram após o roubo a um prédio de uma transportadora na cidade no final do ano passado.Na ação, uma quadrilha estava na posse de arsenal de guerra e explodiu o edifício, levando R$ 10 milhões. Na ocasião, um policial civil foi morto.