Polícia Militar poderá 'usar força' para furar bloqueio das vias em São Paulo

Secretário estadual de Segurança Pública afirma que PM agirá de acordo com decisão da Justiça, que concedeu liminar a Prefeitura exigindo o fim da greve de caminhoneiros

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, disse nesta sexta-feira (25) que a Polícia Militar pode usar a força para desobstruir as vias, caso necessário, para garantir o abastecimento de serviços essenciais na capital paulista. A afirmação acontece após a Justiça acatar ação da prefeitura pedindo o fim dos protesto dos caminhoneiros, que impede veículos responsáveis pelo abastecimento dos carros públicos de chegarem ao destino final.



"Se tiver que usar a força, será o uso progressivo da força, que é a forma adequada de atuação da Polícia Militar", afirma Barbosa Filho. "O trabalho da Polícia Militar vai ser no sentido de garantir a manutenção da ordem pública", completa, em coletiva aos jornalistas.



A Prefeitura tenta garantir o abastecimento de combustível para ônibus municipais e caminhões que fazem a coleta de lixo. segundo a gestão de Bruno Covas (PSDB), as empresas do sistema municipal de transporte estão com baixo estoque de óleo diesel.



"As liminares da prefeitura serão cumpridas. A ideia é que os serviços essenciais da cidade e do estado sejam mantidos. A Polícia Militar irá atuar. Estamos providenciando a desobstrução das vias quando elas estão totalmente interditadas".



Polícia Militar

O governo estadual garante que as viaturas policiais têm capacidade para se manter em operação normal por mais alguns dias e que a Polícia Militar fez escolta de caminhões para garantir combustível nos aeroportos paulistas. "Os aeroportos de São Paulo não pararam porque realizamos o comboio de caminhões de combustível para o abastecimento das aeronaves", garantiu.