Polícia Militar irá garantir abastecimento de ônibus em São Paulo

Postos de abastecimento não recebem combustível devido a protesto de caminhoneiros que bloqueia rodovias

A SPTrans, autarquia que administra o transporte público da capital paulista, disse que realiza ações em conjunto com a Polícia Miliar para garantir a liberação dos caminhões de abastecimento de combustível que abastecem os ônibus da cidade.



Em nota, ela diz que está reunida desde o início da manhã desta quarta-feira (23) com as autoridades do setor de segurança para garantir a continuidade do abastecimento das empresas de ônibus. "A SPTrans, gestora do transporte coletivo na cidade, não medirá esforços para garantir a continuidade do serviço evitando, assim, transtornos à população" afirma.