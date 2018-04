Polícia Militar cumpre reintegração de posse na Cracolândia

Ação retirou as últimas 10 famílias que estavam na quadra que será construída nova sede do Hospital Pérola Byington

A Polícia Militar cumpriu na manhã desta segunda-feira (16) uma ação de reintegração de posse dada pela Justiça para nove imóveis na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. As casas estão na chamada Quadra 36, onde será construída nova sede do Hospital Pérola Byington.



Agentes da Prefeitura de São Paulo no local disseram que 163 famílias moravam nos imóveis, mas a maior parte delas já tinha desocupado a área no fim de semana.



Nesta segunda-feira, foram retiradas as últimas 10 famílias, que ocupavam os imóveis entre as alamedas Glete e Barão de Piracicaba, e a rua Helvétia e a avenida Rio Branco.



O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) esteve no local para a companhar a saída das famílias.



A área começou a ser ocupada em 2013. No mesmo ano, o Governo de São Paulo entrou na Justiça com um pedido de reintegração de posse.