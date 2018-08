Polícia Militar abre 2,7 mil vagas

Candidatos devem ter idade entre 17 e 30 anos

A PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) abriu 2,7 mil vagas para soldados de 2º Classe do Quadro de Praças.



Os interessados devem ter entre 17 a 30 anos e uma altura mínima de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. O salário é de R$ 3.143,70.



As inscrições devem ser realizadas através do site da Vunesp entre 9 de agosto e 10 de setembro, o candidato deve pagar uma taxa de R$ 50 para efetuar o cadastro.



O processo seletivo conta com uma prova dissertativa e objetiva e será realizada no dia 21 de outubro nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.



Também fazem parte do concurso exames médicos, psicológicos, aptidão física, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos.