Polícia identifica mais três vítimas em desabamento

Ao todo foram identificadas sete pessoas que morreram no incêndio de prédio no centro

Os restos mortais de mais três vítimas do desabamento de um prédio no centro de São Paulo foram identificados nesta sexta-feira (18) pela polícia. Ao todo, são sete o número de mortos no acidente que ocorreu na madrugada do dia primeiro de maio, após um curto circuito em uma tomada causar um incêndio, que se alastrou pelo edifício Wilton Paes de Almeida.



Selma Almeida da Silva, de 40 anos, Alexandre de Menezes, de 40, e Walmir Sousa Santos, de 47, foram confirmados entre as vítimas do desabamento. O Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de buscas nos escombros do prédio no dia 13 de maio.



No local, já haviam sido encontrados fragmentos ósseos dos irmãos gêmeos Wendel e Werner, de 10 anos, de Francisco Lemos Dantas, de 56 anos e o corpo de Ricardo Oliveira Galvão, de 38 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros..



O prédio de 26 andares do Governo Federal pegou fogo após um curto-circuito no quinto andar e desabou em seguida, na madrugada do dia 1º de maio.



O edifício, localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.