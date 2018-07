Polícia Federal prende 23 em operação contra roubo de carga

Ação aconteceu em seis estados e estima prejuízo de R$ 8,6 milhões

A Polícia Federal prendeu 23 pessoas nesta terça-feira (17) em uma operação contra roubo de cargas em seis estados do país. Estima-se que as ações praticadas pelo grupo criminoso tenham causado prejuízo de R$ 8,6 milhões.



Os agentes cumpriram 173 mandados judiciais expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió, em Alagoas. Além do estado, a ação também aconteceu no Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, e São Paulo, onde houve o maior número de prisões e de apreensões de veículos, armas e dinheiro.



Justiça ainda expediu mandados de interdição de empresas envolvidas em receptação de mercadorias roubadas.



De acordo com a polícia, as ações aconteciam a partir de falsas comunicações de crimes de roubo, além de adulteração de veículos, golpes em seguradoras e outros delitos.



A organização criminosa contava com a participação dos motoristas dos caminhões, que simulavam terem sido sequestrados por assaltantes, enquanto outros integrantes realizavam a desativação dos dispositivos de segurança do caminhão e a subtração da carga. "Ao final o motorista comparecia em um órgão policial para realizar falsa comunicação de crime", informou a PF em nota.