Polícia Federal incinera mais de meia tonelada de drogas

"Todos os volumes são deslacrados e conferidos novamente antes de serem postos no forno. Foram incinerados mais de 500 Kg de cocaína, mais de 9 mil comprimidos de drogas sintéticas, maconha e pequenas porções de outras drogas", informou a Polícia Federal em nota. Os materiais deram origem a 100 inquéritos policiais e um total de mais de 90 prisões.



Prisões



Somente no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, a PF apreendeu, nos cinco primeiros meses deste ano, mais de 700 Kg de drogas e prendeu 122 pessoas por tráfico, das quais 55% são homens.



No ano anterior, 50% dos presos por tráfico de drogas nos aeroportos do Brasil foram presos em Guarulhos. Com eles foram apreendidos 67% do volume de cocaína que os traficantes tentaram enviar ao exterior por via aérea.

