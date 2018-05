Polícia Federal cumpre 19 mandados no ABC

Ação é concentrada em três cidades: Mauá, Santo André e São Bernardo

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira (9) 19 mandados de busca e apreensão no ABC. A medida faz parte da operação chamada de Prato Feito, realizada em parceria com a Controladoria Geral da União. A ação tenta desarticular grupos criminosos suspeitos de desviar recursos da União destinados à merenda escolar.



Além das cidades da Região, a ação também cumpre 154 mandados na cidade de São Paulo, 10 em diversos municípios no interior do estado, e nos estados do Paraná, Bahia e Distrito Federal.



No ABC, são cumpridos cinco mandados em Mauá, seis em Santo André e oito em São Bernardo.



De acordo com investigações, os criminosos agiam em prefeituras, por meio de lobistas, direcionando licitações das áreas de merenda, uniforme e material didático. O inquérito policial foi instaurado em 2015, a partir de informação apresentada pelo Tribunal de Contas da União relatando possíveis fraudes em licitações.