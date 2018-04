Polícia Federal apreende 3 toneladas de maconha em caminhão betoneira

A maconha foi encaminhada à Polícia Federal, que irá apurar o esquema de tráfico internacional de drogas.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (26) mais de três toneladas de maconha dentro de um caminhão betoneira na Rodovia Régis Bittencourt, em Barra do Turvo, no interior de São Paulo. A carga vinha do Paraguai com destino a cidade de São Paulo.A droga era transportada no compartimento usado para fazer o cimento para obras. A maconha estava embalada em tabletes, algumas deles com a estampa do personagem de desenho animado Formiga Atômica. Isso faz com que a Polícia acredite que os lotes de maconha seriam distribuídos para diferentes grupos de traficantes.O motorista do caminhão, que não teve a identidade informada, foi preso em flagrante. Ele disse que trazia a droga do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.