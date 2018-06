Polícia faz operação contra o PCC em 14 estados

Depois de São Paulo, o Paraná é o local que tem mais membros da facção criminosa

A Polícia Civil, o Ministério Público e a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo deflagram, na manhã desta quinta-feira (14), uma ação contra a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) em 14 estados.



De acordo com a instituição, são cumpridos 75 mandados de prisão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas, Goiás, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Manaus.



A chamada Operação Echelon foi instaurada a partir de fragmentos de manuscritos encontrados nos esgotos do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau por agentes penitenciários.



"Com a identificação técnica de sete líderes de organização criminosa, as investigações avançaram para revelar a existência da célula 'sintonia de outros estados e países'", informou a Polícia Civil.



A instituição informou que, em 12 meses de investigações, foi contatado o envolvimento de 103 integrantes da facção. "O grupo investigado é responsável por acirrar a disputa de facções no país, contabilizando elevado número de mortes (mais de uma centena)", disse em nota.



A operação também tem a finalidade de investigar o envolvimento do grupo em outros homicídios e o desaparecimentos de pessoas em todo o país, a partir de um domínio único dos líderes da organização que engendraram o esquema criminoso.



"Durante as investigações foram apreendidas mais de uma tonelada de drogas e preso, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no dia 10 de maio, um dos líderes dessa célula criminosa que autorizava mortes", afirmou a polícia.



Estimasse que o PCC tenha mais de 10 mil integrantes no Estado de São Paulo. O segundo estado que concentra o maior número de integrantes do PCC é o Paraná, com 2.829.