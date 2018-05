Polícia faz ação contra roubo de estepes no Aeroporto de Guarulhos

De acordo com a polícia, a quadrilha já teria furtado ao menos 40 pneus de veículos do local desde o início de 2017. Alguns carros usados para realizar o crime foram monitorados pelos agentes e pertencem a moradores do bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Entretanto, não foi informado onde os mandados são cumpridos.

A Polícia Civil de São Paulo faz na manhã desta terça-feira (15) uma operação contra roubo de estepe de pneus de carros no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os agentes de segurança cumprem 12 mandados de busca e apreensão.A ação tem como base uma investigação iniciada em agosto do ano passado, quando dois homens foram presos acusados de realizar os furtos. Eles foram identificados em câmeras de segurança do terminal, que registraram a ação.Os criminosos, que sempre atuam em duplas, roubam estepes de carros de luxo, que ficam estacionado na garagem do aeroporto. A Polícia Civil acompanhou a ação, por meio das imagens e depois prendeu os homens em flagrante.