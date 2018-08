Polícia encontra corpo em comunidade da zona sul

Vítima é um homem; policiais buscam por PM desaparecida

A Polícia Militar encontrou na manhã desta sexta-feira (3) o corpo de um homem em uma cova rasa na região da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. As buscas foram motivadas pelo desaparecimento da PM Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos.



Ela foi vista pela última vez em um bar na comunidade na noite de quarta-feira (1º) com amigos. Na ocasião, seu celular foi furtado, ela anunciou que era policial e exigiu que o aparelho fosse devolvido.



Em seguida, quatro homens encapuzados chegaram ao local, atiraram contra a policial e ela não é encontrada desde então.



A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o corpo encontrado estava em estado avançado de decomposição, o que teria dificultado a identificação. Mas que se trata de um homem.



Os policiais continuam com as buscas por Juliana.