Polícia e MP fazem operação contra furto de combustível

Quadrilha tirava ilegalmente o petróleo e seus derivados de dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras

Nesta quinta-feira (2), o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Rio de Janeiro cumprem cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra suspeitos de furto de combustíveis.



Os alvos da operação são suspeitos de tirar ilegalmente petróleo e derivados de dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. A ação tem apoio do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, já que a quadrilha atuava nos dois estados.



A investigação começou em agosto de 2017, depois que a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo e encontrou três válvulas de contenção de líquidos, objetos utilizados nos furtos de combustíveis de oleodutos.



*Com Agência Brasil