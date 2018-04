Polícia apreende aeronave usada para transportar drogas

Junto com a aeronave foram presos três pilotos: Luís Paulo Mattar Pereira, Leonardo Almeida Antunes e Rogério Almeida Antunes, preso também em 2013, no Espírito Santo, envolvido com tráfico de mais de 400 kg de cocaína em um helicóptero da empresa do então deputado estadual de Minas Gerais Gustavo Perrela (Solidariedade).



De acordo com a polícia, o helicóptero voou mais de 50 horas sem que a Aeronáutica fosse avisada. A suspeita é de que ele levaria os materiais ilícitos para a cidade de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Na aeronave foram encontrados vestígios de cocaína, além disso, o tanque dela foi adaptado para poder transportar droga.

A Polícia Civil prendeu na noite desta quarta-feira (26) em Arujá, na Grande São Paulo, uma aeronave utilizada para transportar drogas. A suspeita é de que o helicóptero era utilizado por uma facção criminosa envolvida com a morte do traficante Gegê do Mangue.O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo e a suspeita é de que o dono da aeronave seja Felipe Ramos Moraes, responsável pelas rotas e da parte financeira do PCC (Primeiro Comando da Capital).