Placa de muro de vidro da USP amanhece quebrada

Essa já é a 15ª ocorrência do tipo desde que a obra foi inaugurada, no início de abril

Os painéis de vidro instalados na raia da USP (Universidade de São Paulo), na Marginal Pinheiros, zona oeste, sofreram mais uma perda. Neste domingo (29), uma placa de vidro amanheceu quebrada.



Essa já é a 15ª ocorrência do tipo desde que a obra foi inaugurada, no início de abril, dois dias antes do então prefeito João Doria (PSDB) deixar o cargo para disputar a vaga de governador do estado nas eleições de outubro.



Antes, a separação era feita por uma parede de concreto.



A parede terá 2,2 km de extensão e quatro de altura, com vidros de 10 milímetros de espessura e película de proteção.



Ainda não se sabe quem ou o que estão causado a quebra em parte da estrutura. A obra foi doada por 55 empresas e teve custo estimado de R$ 15 milhões.