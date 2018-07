Queda de aeronave deixa um morto e seis feridos em São Paulo

Uma aeronave de pequeno porte caiu na pista do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no final da tarde deste domigo (29). Segundo a Infraero, sete adultos estavam a bordo do avião, que caiu na pista após tentar arremeter três vezes durante um pouso de emergência.



O piloto Antonio Traversi ficou preso na ferragem e não resistiu aos ferimentos. Já o copiloto foi levado ao Hospital das Clínicas em estado grave.





Segundo os Bombeiros, os cinco passageiros apresentaram ferimentos, mas não correm risco. Quatro deles foram diagnosticados com traumatismo craniano e um com traumatismo abdominal.



A aeronave modelo BE9L, de sigla PP-SZN, é de pequeno porte e foi fabricada em 2008 pela empresa norte-americana Hawker Beechcraft. Ela tem capacidade para transportar sete pessoas. O avião tem documentação regular na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).



O veículo está no nome da empresa de plásticos Videplast e partiu por volta das 15h30 de Videira, cidade de 47 mil habitantes de Santa Catarina. Entre os passageiros da aeronave estavam dois fundadores da empresa, os irmãos Geraldo Denardi e Nereu Denardi.



O filho de Nereu de 17 anos também era um dos passageiros. As outras duas vítimas são funcionários da empresa, cuja sede é em Videira. A Videplast ainda tem unidades em Goiás, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro.



Segundo dados da Força Aérea Brasileira, 45% dos acidentes aéreos foram causados por aviões particulares entre 2008 e 2017. Foram 1.187 acidentes no período.



Arremeter

A prática de arremeter é um procedimento muito comum em aeronaves e ocorre quando o piloto, durante o pouso, precisa voltar a subir, como se estivesse decolando novamente.



A medida, geralmente, ocorre devido a problemas de visibilidade ou quando as vias de pouso estão obstruídas.