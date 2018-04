Pichadores do Pateo do Collegio são multados em R$ 10 mil cada

Dois dos três autores da pichação, ocorrida no último dia 10, foram identificados

A Prefeitura de São Paulo multou - em R$ 10 mil cada - dois autores identificados pela pichação na fachada do Pateo do Collegio, ocorrida no último dia 10. Ambos haviam sido detidos e identificados pela Polícia Civil como responsáveis pela pichação.



A fachada do Pateo do Collegio, marco zero da cidade de São Paulo, começou a ser limpa e restaurada na segunda-feira (16). O prédio, um dos pontos turísticos da capital, foi pichado na última terça-feira (10) com a frase "Olhais por nois".



O trabalho começou por volta das 6h e será coordenado por uma arquiteta do local. De acordo com informações da administração do local, a limpeza será realizada por voluntários, mas ainda não há previsão de quanto tempo irá durar a ação.



A restauração exige cuidados especiais, porque a pichação ocorreu em materiais diversificados da construção, como janelas e portas de madeira, azulejo e vidros, além disso o monumento é tombado como patrimônio histórico.



Segundo a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, após o recebimento da notificação, o infrator tem prazo de 30 dias para pagar a multa. Após o vencimento, o débito será inscrito na dívida ativa do município.



Na última quinta-feira (12), duas das três pessoas que teriam participado da pichação foram detidas pela Polícia Civil. Eles foram identificados pelas câmeras de monitoramento do local. Os dois, um homem e uma mulher, prestaram depoimentos e foram liberados. Um terceiro suspeito que aparecia em vídeo ainda não foi encontrado.