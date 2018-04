PF prende ex-diretor da Dersa por desvio de dinheiro

Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB, é acusado de desviar recursos públicos em obras do governo tucano no Estado de São Paulo

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (6), Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da empresa paulista de infraestrutura rodoviária, a Dersa. Ele é apontado como operador do PSDB e acusado de desvio de dinheiro público durante obras do governo tucano no Estado de São Paulo entre os anos de 2009 e 2011, sob os comandos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin.



Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso em casa, em São Paulo, e levado para um Centro de Detenção Provisória em Pinheiros. A Polícia Federal ainda realizou uma busca e apreensão em sua casa.



A força tarefa da Operação Lava-Jato em São Paulo apresentou, em 22 de março, denúncia contra Souza e outros quatro suspeitos por desviar R$ 77 milhões de obras públicas, entre 2009 e 2011.



Segundo denúncia do Ministério Público Federal, Souza comandou o esquema de desvio de dinheiro que era destinado ao reassentamento de desalojados pela obra do trecho sul do Rodoanel, no prolongamento da avenida Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê, na zona leste de São Paulo.



Daniel Bialski e José Roberto Santoro, advogados do acusado, afirmaram em nota que a prisão não tem qualquer relação com a Operação Lava-Jato, e que trata-se de uma medida arbitrária e sem fundamentos legais. Segundo a nota, a detenção ocorre no âmbito de uma investigação sobre "supostas irregularidades ocorridas em desapropriações para construção do Rodoanel Sul".



Já o PSDB divulgou nota afirmando que nunca manteve vínculos com Paulo Vieira de Souza, e que o partido está disponível para cooperar com a investigação.



A Polícia Federal também tinha mandado de prisão para José Geraldo Casas Vilela, funcionário da Dersa, mas ele não foi encontrado em sua casa na manhã desta sexta-feira (6). No entanto, seus advogados afirmaram que ele se apresentará à Justiça ainda nesta sexta.



Paulo Vieira de Souza e outros quatro suspeitos respondem pelos crimes de formação de quadrilha, peculato e inserção de dados falsos em sistema público de informação.