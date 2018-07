PF prende 5 suspeitos de desviar R$ 5 milhões em Jales

Entre os detidos estão uma diretora financeira e a secretária de Saúde da cidade

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (31) cinco pessoas suspeitas de desviar R$ 5 milhões dos cofres públicos da Prefeitura de Jales, no interior de São Paulo. Entre os detidos temporariamente estão uma diretora financeira da administração e a Secretária Municipal de Saúde.



Os agentes federais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão - 12 deles cumpridos em Jales - expedidos pela 5ª Vara da Justiça Estadual de Jales, com parecer favorável do Ministério Público Estadual.



A servidora presa, Erica Cristina Carpi Oliveira, de 34 anos, trabalhava na administração municipal há 13 anos. Também foram presos o marido dela, Roberto Santos Oliveira, a irmã Simone Carpi Brandt, o cunhado Marlon Brandt. Além da secretária Maria Aparecida Moreira Martins.



"O objetivo destas buscas é a localização dos documentos relativos aos pagamentos e transferências suspeitas realizadas pela tesoureira nos últimos treze anos em que atua na prefeitura", informou a PF.



Outros setores da administração, relacionados à tesouraria e contabilidade, também são alvos das buscas.



Investigação



De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram no início deste ano, a partir de informações recebidas pelo núcleo de inteligência da polícia, que relataram ocorrências de desvios de recursos públicos das contas da administração.



A diretora financeira seria a mentora dos desvios que, somente nos últimos dois anos, teria somado aproximadamente R$ 2 milhões.



Erica foi contratada em 2005 para trabalhar na Prefeitura de Jales, sem concurso público. "Ela e parte de sua família seriam os principais beneficiários dos recursos desviados neste rombo milionário", informou a PF.



Os presos serão indiciados por vários crimes, dentre eles peculato (desvio de bens), lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presos serão conduzidos à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul/SP (homens) e Cadeia Pública de Nhandeara/SP (mulheres), onde permanecerão à disposição da Justiça Estadual de Jales.