PF prende 3 pessoas na Grande São Paulo

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quinta-feira (17) três pessoas na Grande São Paulo. A medida faz parte de uma nova fase da operação "Safenet", visando ao combate da pedofilia.De acordo com os agentes, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Guarulhos e Suzano. Com os presos foram encontrados material pornográfico infantil, sendo dois deles em São Paulo e um em Santo André, no ABC.Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares, mídias e computadores que serão encaminhados à perícia, a fim de identificar outros envolvidos que compartilhavam imagens e vídeos contendo material pornográfico.Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com penas de um a quatro anos de prisão.Nesta sexta-feira (18) é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e as ações da PF são concentradas de combate aos crimes envolvendo vítimas nessa situação.Desde 2017, a Polícia Federal realizou 29 prisões em flagrante pelo crime de posse de material pornográfico infantil e foram cumpridos 95 mandados de busca e apreensão em investigações de combate à pedofilia, realizados na grande São Paulo."A PF segue continuamente realizando ações, a fim de reprimir o abuso e a exploração sexual de menores em todas as suas modalidades", informou em nota.