PF prende 14 pessoas em ação contra fraude nas obras do Rodoanel

O inquérito policial foi instaurado em 2016, após um ex-funcionário de uma empresa que atuou nas obras apresentar à Polícia Federal indícios de manipulação na licitação da obra.



As investigações apontam que aditivos contratuais, relacionados principalmente à fase de terraplanagem da obra, incluíam serviços de remoção de rochas. "As provas produzidas no inquérito policial indicam que era previsível a existência de rochas no solo e, portanto, o projeto inicial já contemplaria o custo de sua remoção", informou a polícia federal.



O acréscimo desses serviços teria ocasionado um sobre preço de mais de R$ 131 milhões.



A Dersa informou em nota divulgada à imprensa que o órgão e o governo de São Paulo "são os maiores interessados acerca do andamento do processo. Havendo qualquer eventual prejuízo ao erário público, o Estado adotará as medidas cabíveis, como já agiu em outras ocasiões".

A Polícia Federal prendeu 14 pessoas nesta quinta-feira (21) em uma ação que apura desvio de recursos públicos nas licitações para as obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo.Um dos presos é Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor presidente da Dersa (empresa de economia mista controlada pelo Governo do Estado de São Paulo), que também chegou a ocupar o cargo de secretário de Transportes e Logística na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB).Os agentes federais cumpriram além dos mandados de prisão temporária, 51 de busca e apreensão, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, em cinco cidades do Estado de São Paulo: Carapicuíba e Arujá, na Grande São Paulo, Bofete, Ribeirão Preto e São Pedro, no interior e na capital. Além de dois municípios no estado do Espírito Santo: Marataízes e Itapemirim.