PF prende 10 pessoas em ação contra fraude no INSS

De acordo com a PF, uma auxiliar de enfermagem era responsável pela fraudes. As investigações começaram em novembro de 2017 e apontam que as irregularidades eram cometidas, principalmente, nos benefícios de auxílio-doença. "Pessoas se faziam passar pelo requerente durante a perícia médica, onde fingiam doenças mentais, tinham membros engessados, bem como usavam falsos relatórios médicos", afirmou a polícia.



O grupo também gerava aposentadorias falsas: confeccionava carta de concessão de aposentadoria fraudulenta que entregue ao "cliente" permitia sacar, irregularmente, os valores depositados em seu FGTS. Parcelas dessa quantia era repassada ao grupo criminoso como pagamento pela falsa aposentadoria.

A Polícia Federal prendeu em ação realizada nesta terça-feira (24), em São Paulo, 10 pessoas envolvidas no esquema de fraudes nas perícias médicas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prejuízo estimado é de R$ 60 milhões.A operação é feita em conjunto com a advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal e o próprio INSS. São cumpridos 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 25 milhões em bens de integrantes do esquema.