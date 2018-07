PF indicia 12 por desvio de R$ 600 milhões em obras do Rodoanel Norte

desvio de mais de R$ 600 milhões na construção do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Entre eles está o ex-presidente da Dersa, Laurence Casagrande Lourenço, preso em junho deste ano.



Lourenço trabalhou para o governo do PSDB no Estado de São Paulo por 17 anos e chegou a chefiar a pasta de Transportes e Logística da administração de Geraldo Alckmin (PSDB). Ele, porém, deixou o comando da secretaria assim que Márcio França (PSB) assumiu a cadeira de governador.



Os envolvidos são acusados de fraude em licitação, associação criminosa e falsidade ideológica. A partir de agora, o Ministério Público Federal tem uma semana para oferecer denúncia à Justiça, ou então arquivar o processo.



O caso já havia sendo investigado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), que questionou os sucessivos aumentos do custo da obra e seus atrasos. O Rodoanel Norte ligará a rodovia dos Bandeirantes à Dutra. A obra de 44 quilômetros teve início em 2013. O prazo de entrega era fevereiro de 2016, mas foi adiada duas vezes.



Em nota, a Dersa duz que é a maior interessada na elucidação do caso. "Havendo qualquer eventual prejuízo ao erário público, o Estado adotará as medidas cabíveis, como já agiu em outras ocasiões".





A Polícia Federal indiciou 12 pessoas por suposto