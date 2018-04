PF faz ação contra quadrilha de roubo a caixas eletrônicos

Investigações iniciaram a partir de crime na cidade de Urânia em janeiro de 2016

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (3) uma operação para desarticular uns quadrilha que atuava no interior de São Paulo em roubos e furtos a caixas eletrônicos.



O grupo comete o crime em postos localizados fora das agências bancárias, como unidades dos Correios, supermercados, lotéricas, postos de gasolina, além de outras empresas que possuíam cofres.



Mais de 100 policiais federais estão cumprindo dois mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Urânia, Aparecida d’Oeste, Araçatuba e Birigui.



Uma servidora dos Correios de Urânia, suspeita de repassar informações privilegiadas ao grupo, também foi presa temporariamente.



As investigações iniciaram a partir de um roubo ocorrido na agência dos Correios da cidade de Urânia em janeiro de 2016.



"Na ocasião, dois homens armados renderam os funcionários e roubaram toda a quantia que estava depositada no cofre da agência postal. A partir deste roubo, de competência federal, a PF iniciou as investigações e identificou núcleos de criminosos nas cidades de Araçatuba e Birigui, que mantinham contatos com comparsas da região de Jales", informou a polícia em nota.



Somente a agência dos Correios de Urânia foi alvo do grupo em pelo menos três ocasiões desde o início das investigações.



Na última tentativa de ação dos criminosos nos Correios de Urânia, em outubro de 2017, eles foram surpreendidos por equipes da PF e da Polícia Militar. "Houve resistência e troca de tiros, que terminou com a morte de um e a prisão de outros três criminosos. Outros três indivíduos foram identificados posteriormente e estão sendo presos hoje (3)", declarou a PF.



No decorrer da apuração, outras ações criminosas do grupo foram identificadas nas cidades de Nipoã, Aparecida d’Oeste, Urânia, Araçatuba e Birigui.



Os presos responderão, na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de furto e roubo qualificado, associação criminosa armada, tentativa de homicídio dentre outros crimes. "Os detidos, juntamente com todo o material apreendido nas buscas serão encaminhados para a sede da Polícia Federal em Jales para serem ouvidos pela autoridade policial", explicou a polícia.



Posteriormente eles serão conduzidos à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.