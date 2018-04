PF faz ação contra desvio de créditos tributários em São Paulo

O inquérito policial começou em dezembro de 2016, após comunicação da Receita Federal do Brasil sobre possíveis crimes cometidos por uma servidora do órgão. A investigação visava apurar a prática de corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informação oficial, por parte de uma analista tributária da Receita Federal em São Paulo.



"Ao longo da investigação, apurou-se que a servidora teria promovido alterações nos sistemas de informação da Receita mara modificar a titularidade de créditos tributários legítimos em benefício de outras empresas", informou a PF em nota.



A Polícia Federal explicou que o esquema funcionava da seguinte maneira: créditos lícitos de grandes contribuintes eram selecionados e desviados pelos criminosos, incluindo um falso auditor fiscal, em favor de empresas intermediárias geridas pelos mesmos criminosos. Em seguida, após a captação de possíveis interessados, os créditos eram vendidos fraudulentamente e transferidos aos beneficiários finais da fraude, por meio de pedido eletrônico de compensação e restituição.



No dia 22 de março deste ano, na primeira fase da operação, a PF cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão.



Os presos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) uma operação para desarticular um grupo criminoso que desviava e comercializava créditos tributários da União. As buscas e as prisões se concentram nos municípios de São Paulo e Bragança Paulista, no interior do estado.De acordo com as investigações, há indícios da manipulação de mais de R$ 300 milhões em créditos tributários.Os agentes federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo.